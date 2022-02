Di Laura Privileggi

Michele Placido questa sera al Teatro Garibaldi. Il celebre attore e regista sostituisce Alessandro Haber, impossibilitato a salire sul palco. Nel cast anche Alvia Reale. Spettacoli sabato 19 febbraio alle 21 e domenica 20 alle 16.30. Biglietti in vendita.

Sarà Michele Placido il protagonista di “Morte di un commesso viaggiatore”, il dramma di Arthur Miller che andrà in scena al Teatro comunale Garibaldi di Figline sabato 19 febbraio alle ore 21 e domenica 20 febbraio alle 16.30.

Il celebre attore e regista sostituisce Alessandro Haber, inizialmente annunciato nel ruolo di Willy Loman ma impossibilitato a salire sul palco per ragioni di salute. Confermata la presenza di Alvia Reale nei panni di Linda, moglie del commesso viaggiatore protagonista. Biglietti già in vendita online su Ticketone.it, presso i punti vendita Unicoop Firenze e, a partire da mercoledì 16 febbraio, anche alla biglietteria del Teatro.

La 49° stagione di prosa del Teatro Garibaldi prosegue dunque con uno dei più importanti drammi teatrali del Novecento, qui proposto nella produzione di Goldenart Production, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile del Veneto per la regia di Leo Muscato.

“Morte di un commesso viaggiatore”, scritto da Miller nel 1949, è la storia di un piccolo uomo, Willy Loman, e del suo sogno più grande di lui. Mischia verità e allucinazione. Si svolge contemporaneamente sulla scena, sotto gli occhi del pubblico, e nella testa del protagonista, nella quale noi spettatori, a differenza degli altri personaggi, siamo chiamati ad entrare.

Tragedia moderna che rivela il lato crudele del sogno americano. Willy vuole essere così tanto benvoluto che spesso trascura il fatto di essere amato. I sogni di Willy sono tutti sbagliati e lentamente la sua vita va in disfacimento, come la casa in cui abita. Un dramma che decompone il sogno americano in una complessa, sofferente e per questo così umana rappresentazione del dolore, ancora oggi in grado di parlare al nostro tempo”.

Michele Placido non ha bisogno di presentazioni. È uno dei più noti e apprezzati attori italiani, vincitore di quattro David di Donatello e protagonista in decine di film per il cinema e per la televisione. A fianco a quella di attore, vanta una carriera di successo come regista cinematografico, sceneggiatore e attore teatrale.

Per lui sarà il debutto assoluto in questo ruolo ma non una prima volta al Garibaldi, dove lo si era già visto nel 2013 nei panni di “Re Lear” e nel 2018 in “Piccoli crimini coniugali”.I biglietti per tutti gli spettacoli del Teatro Garibaldi sono sempre disponibili in prevendita online sul circuito Ticketone (www.ticketone.it/venue/teatro-garibaldi-24496, solo prezzo intero) e presso i punti vendita Unicoop Firenze. Prezzi: biglietti interi da 26 a 8 euro, previste ulteriori riduzioni per studenti, giovani, over 65, soci Coop e BCC Valdarno Fiorentino. Gratis per Under 14 accompagnati.