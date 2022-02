Si apre il campionato di Serie A per la ginnastica Falciai

Weekend emozionante per la squadra della società ginnastica Falciai. Le ginnaste aretine sono in trasferta nella città di Cuneo, dove si aprirà il sipario sul campionato nazionale più prestigioso del panorama ginnico: la Serie A.

La società aretina intitolata a Giuseppe Falciai da anni rappresenta la nostra città ad alti livelli con il suo numeroso gruppo di atlete, dalle più esperte alle più giovani sanno sempre distinguersi negli eventi importanti. E proprio nella giornata di sabato, scenderanno in pedana nella prima prova del campionato di Serie A2.

La squadra Falciai 2022 è composta dalle due veterane Chiara Papini e Martina Romei, ginnaste esperte e di grande valore, che guideranno la compagine aretina in questa nuova esperienza, dalla giovanissima Sofia Boschi, al suo esordio assoluto, Francesca Mazzierli, Rachele Rossi, affiancate da Alessia Rigato della società Arcobaleno di Prato, Sofia Ponticelli della società Motto di Viareggio e Giulia Ferrari della società Maxisport di Firenze, che vestiranno i colori della società aretina.

Nella mattinata di sabato saranno impegnate per la prova pedana, per poi entrare nel vivo della gara nel primo pomeriggio, momento in cui cercheranno di dare il meglio per iniziare nel migliore dei modi questo nuovo campionato di Serie A.