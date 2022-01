Nel Giorno della Memoria Anghiari celebra le vittime di Renicci

Vista la particolare situazione sanitaria connessa all’emergenza da Covid-19, non sono stati organizzati momenti di aggregazione in presenza con gli studenti delle scuole.

Giovedì 27 gennaio alle 11:30 avrà luogo una celebrazione istituzionale commemorativa al Giardino della Memoria di Renicci di Anghiari, con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza delle autorità civili e militari e della stampa.

Vista la particolare situazione sanitaria connessa all’emergenza da Covid-19, non sono stati organizzati momenti di aggregazione in presenza con gli studenti delle scuole. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’ I.C. Anghiari e Monterchi, è stata prevista una rappresentazione teatrale in streaming ispirata a “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman e, a seguire, un confronto sulle tematiche legate alle tragedie del nostro passato e alle sfide della contemporaneità che riguardano le nuove generazioni.

Il campo di internamento di Renicci che si trova nella frazione Motina, nel comune di Anghiari, era destinato alla reclusione di civili. Si stima che in undici mesi di attività, dall’ottobre 1942 al settembre 1943, il campo abbia ospitato circa 10 mila prigionieri e di questi circa 159 persero la vita a causa delle condizioni di detenzione. Nel 2009 all’interno dell’area del campo di concentramento di Renicci è stato realizzato un parco della memoria che ogni anno ospita la celebrazione del Giorno della Memoria.