Istituito il tavolo di confronto e collaborazione con il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo

AREZZO. Un tavolo di lavoro e di continuo confronto aperto ed un calendario già definito per tutto il 2022: è questo l’accordo tra il Vicesindaco Lucia Tanti e il Coordinamento Unitario Pensionati del Lavoro Autonomo – CUPLA.

Una serie di appuntamenti fissi che serviranno per istituzionalizzare una collaborazione molto importante e un continuo e strutturato scambio di idee oltre ad aggiornamenti puntuali su tematiche strategiche per la Città. Si parte con il PNRR in sanità per poi, di volta in volta, definire le varie tematiche.

“Sono assolutamente convinta che le relazioni tra istituzioni e realtà sociali intermedie siano un elemento fondamentale per dare avvio a percorsi sani di collaborazione e di scambio di idee, e questo vale sempre, ma soprattutto vale in questo particolare momento storico – commenta il vicesindaco Lucia Tanti. – Cupla è una realtà vitale nella nostra Città e rappresenta un mondo, quello dei pensionati del lavoro autonomo, a cui è obbligo dare risposte e tenere aperte tutte le porte perché possano avere diritto di costruire percorsi, suggerire idee, correggere anche alcune direzioni.

Le potenzialità umane e sociali dei pensionati, di tutti, sono una leva di sapere e di coesione sociale che rappresenta un patrimonio importante per ogni comunità, di certo per la comunità di Arezzo – continua Tanti. – Questa istituzionalizzazione sarà per me una modalità di lavoro che metto a disposizione di tutti coloro che, rappresentati effettivi di legittime istanze, lo vorranno. La fase che stiamo vivendo richiede concretezza e condivisione e se da una parte sancisce il superamento del comitatismo autorefenziale e di maniera, invece mette al centro tutte le rappresentanze vive e vere la cui voce sarà sempre più ascoltata e tenuta in considerazione”, conclude il vicesindaco.