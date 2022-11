Nuova Lega dello Spi a Capolona e Subbiano: potenziati i servizi Cgil

Costituita la decima Lega dello Spi Cgil nella provincia di Arezzo. E’ quella di Capolona e Subbiano, quasi 1.000 iscritti, Segretario Giorgio Cartocci, già Segretario provinciale Cgil e Presidente Inca Toscana.

“Abbiamo deciso questa nuova articolazione territoriale per due ragioni – commenta Giancarlo Gambineri, Segretario provinciale Spi. La prima è la crescita del sindacato pensionati che ha raggiunto i 24mila sull’intero territorio. Segno che tra la popolazione anziana cresce il bisogno di tutela e di rappresentanza e che lo Spi è un punto di riferimento consolidato e credibile anche in questa fase che è difficile per tutti ma soprattutto per le persone anziane e più fragili. La seconda ragione è in armonia con la strategia generale della Cgil aretina che punta ad avere una presenza sempre più capillare sul territorio. La nostra Lega s’inserisce, infatti, in un potenziamento dei principali servizi della Cgil nella Camera del lavoro di Capolona: Inca e Caaf in primo luogo”.