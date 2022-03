Chiunque può iscriversi subito al nuovo corso Soccorritori Base della Misericordia di Arezzo. Inizia il 14 marzo. Rivolto a tutta la cittadinanza e gratuito, è un’occasione da non perdere per istruirsi con rapidità e in modo appassionante a tecniche di sicurezza e primo soccorso che possono rivelarsi preziose in ogni momento della nostra quotidianità. Talvolta “salvavita”!

Questo è il punto: il corso per Soccorritori di Base non serve solo ai già Volontari dell’Associazione come qualifica minima per svolgere qualsiasi tipo di servizio sociale o socio-sanitario all’interno della Misericordia di Arezzo e dei suoi mezzi, bensì è rivolto a tutti i concittadini che desiderino interessarsene, per acquisire le conoscenze e le capacità sufficienti a sapere cosa fare e cosa invece evitare nel caso di qualunque improvviso malore o trauma a carico di chi ci sta intorno.

Ecco perché è così importante per quel senso di “cittadinanza attiva” e di “volontariato di relazione” sempre più necessario e che presume che sempre più ampie fasce di popolazione abbiano maggiori livelli di consapevolezza e di capacità rispetto a un tempo. Dopotutto la solidarietà oggi più che mai va accompagnata con un adeguato livello di competenza.

Intendiamoci, nulla di complicato, infatti nel corso chiunque impara in particolare a: conoscere il ruolo del Volontariato, sia in ambito sociale sia all’interno del sistema di emergenza territoriale; conoscere le ambulanze e i vari presidi di trasporto; attuare le manovre per il supporto di base alle funzioni vitali (massaggio cardiaco); utilizzare il DAE (defibrillatore semiautomatico); ma anche – più in generale – conoscere i principi dell’autoprotezione e della stima del rischio in qualsiasi scenario in cui si richiedano soccorsi immediati.

«Siamo tra le prime associazioni di volontariato a proporre il corso soccorritori livello base aggiornato alla recentissima normativa vigente in materia», sottolinea l’Avvocato Lorenzo Lorenzoni, rettore responsabile per la Formazione della Misericordia di Arezzo.

«Preparare questo corso rispettando tutte le disposizioni e gli aggiornamenti più recenti – sostiene Evelin Rossi, nuovo referente interno dei Formatori nella Misericordia di Arezzo – ha richiesto un grande sforzo ideativo e organizzativo da parte di tutto il gruppo della Formazione».

Il periodo di svolgimento è compreso tra il 14 marzo e il 16 aprile 2022, per un totale di 25 ore di lezioni teorico-pratiche, serali e bisettimanali. Lo svolgimento avviene in presenza, presso la sede della Misericordia di Arezzo, in via Garibaldi, 143, nel pieno rispetto di tutte le norme anti-Covid.

Nel sito internet della Misericordia di Arezzo www.misericordiaarezzo.it , alla sezione Volontari e Formazione, trovate – consultabili, scaricabili e stampabili – l’intero programma, con orari e calendarizzazione di incontri e argomenti, nonché il modulo della domanda d’iscrizione. Ci si può iscrivere anche all’e-mail [email protected] o chiamando i numeri 0575 24242 (in orario ufficio, compreso sabato mattina) e 366 3494602.

Per partecipare al corso è sufficiente aver compiuto il 16° anno d’età, essersi iscritti alla Misericordia di Arezzo e il possesso del green-pass rafforzato.