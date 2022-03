“OGGI – Fuga a quattro mani per nonna e bambino”: appuntamento al Teatro Dovizi domenica 20 marzo ore 16.30

BIBBIENA. Al Teatro Dovizi di Bibbiena prosegue la Stagione Teatrale Ragazzi curata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Bibbiena e NATA Teatro “UOMINI DELLE STELLE”, tutta dedicata alle giovani generazioni.

Dopo la serata inaugurale di sabato 12 marzo, che ha registrato un grande successo di pubblico e sancito la riapertura del Teatro dopo quasi due anni, domenica 20 marzo alle ore 16.30 al Teatro Dovizi va in scena OGGI – Fuga a quattro mani per nonna e bambino della Compagnia Arione/de Falco.

Lo spettacolo racconta di un incontro tra generazioni lontane: Marco ha sette anni. Un giorno è così arrabbiato che scappa di casa. Lina i suoi sette anni li ha compiuti almeno dieci volte ma anche lei è scappata.

Questa è l’avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani di un bimbo e di un’anziana signora che senza saperlo si stanno cercando. È la storia di due generazioni lontane che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme e a riempire la memoria d’amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono qui per te”.

In scena Annalisa Arione e Dario De Falco, musiche di Enrico Messina.

Lo spettacolo è vincitore InBox Verde 2021, la rete di sostegno per il teatro emergente di cui NATA Teatro è partner da ormai molti anni.

“Siamo davvero felici di poter ospitare la Compagnia Arione/de Falco, che rappresenta a mio parere una delle eccellenze del teatro ragazzi in Italia.” dice Lorenzo Bachini di NATA Teatro, referente di Inbox Verde per la Compagnia “E soprattutto di poter offrire al nostro affezionato pubblico uno spettacolo come questo, che in modo semplice e coinvolgente riesce a farci vivere l’avventura di due generazioni che si incontrano, ridono, giocano e si commuovono insieme, e ci racconta con parole lievi e leggere di un’amicizia profonda ed unica nel suo genere.”

L’appuntamento successivo sarà domenica 3 aprile alle ore 16.30 con lo spettacolo RAVANELLINA – una storia di verdura e libertà di e con Eleonora Angioletti, per la regia di Giorgio Castagna, produzione NATA Teatro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere al numero 3791425201 e seguire i canali social della Compagnia NATA Teatro.

Biglietti stagione Ragazzi Uomini delle stelle: € 6