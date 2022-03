Scuola per Badanti: nuova iniziativa inaugurata stamani in conferenza stampa dal Governatore della Misericordia di Arezzo Prof. Pier Luigi Rossi

Un’altra importante iniziativa in favore della cittadinanza aretina è stata aperta ufficialmente stamani presso la Misericordia di Arezzo: una scuola per dare maggior professionalità a chi si occupa di prestare aiuto occasionale o continuativo alla persona.

Ciò che intendiamo per “badante” è infatti un ruolo che doveva uscire dal pressappochismo per approdare a una maggior preparazione, in particolare quella più adatta a qualificare l’aiuto a persone anziane o ammalate o invalide non abbastanza autosufficienti.

Ed è proprio questo miglior livello di professionalità ciò che verrà conferito da questa scuola molto particolare a chi si iscriverà al primo corso, che parte il 29 marzo, sempre presso la Misericordia di Arezzo.

La partecipazione al corso prevede solo l’iscrizione all’Associazione, per tutto il resto la frequenza è gratuita. L’età minima di ammissione è il 18° anno compiuto. E il corso si intende naturalmente rivolto a tutti.

Tra gli ideatori e organizzatori dell’importante iniziativa ci sono il rettore direttore sanitario della Misericordia di Arezzo Dr. Marco FERI e la caposala infermieristica della Geriatria del San Donato Nunzia ZUCCONE.

Torneremo sull’argomento ma intanto per ogni informazione ci si può rivolgere direttamente alla Misericordia di Arezzo al numero di telefono 0575 24242 in orario ufficio o all’e-mail [email protected] e al cell. 366 3494602.