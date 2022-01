Olimpiadi della Matematica. La Squadra Femminile del Redi è in finale nazionale

La squadra femminile del Redi, in seguito alla gara del 28 gennaio, ha conseguito la

partecipazione alla finale nazionale di Cesenatico che si svolgerà nel maggio 2022.

La sessione 2, composta da diverse squadre provenienti da tutta Italia, ha visto il “Redi” a un grandioso terzo posto.



La gara a squadre delle Olimpiadi di Matematica è una competizione dallo spirito ludico e

particolarmente indicata per un apprendimento cooperativo. Squadre composte da 7 studentesse della stessa scuola si incontrano in un’appassionante sfida; le studentesse lavorano insieme per risolvere i problemi, corrono a consegnarne il risultato numerico e controllano la classifica sul tabellone.



La squadra femminile del Redi ha svolto una gara a dir poco eccezionale, sia sul piano delle

competenze matematiche che su quello del carattere, dimostrando tenacia, impegno e

determinazione.

Complimenti a tutta la squadra, composta dalle studentesse:

Matilde Bartolozzi (5G), Martina Burroni (5G), Sara Zhou (5B), Valeria Capacci (5S), Matilde Fratini (4E), Eleonora Renzetti (4E), Elena Pasqui (3P), riserve: Elena Cacioli (4D), Viola Lugugnani (4E) e capitanata dalla Professoressa Velia Guiducci.



Il risultato è straordinario ed è il frutto delle qualità che queste ragazze posseggono in quantità notevole, come l’interesse per la matematica, l’impegno e la costanza nello studio e, soprattutto, la capacità di fare squadra e di non gettare mai la spugna.



Le nostre ragazze provano soddisfazione quando risolvono insieme un problema, ma sono altresì consapevoli del fatto che possono sbagliare e di conseguenza non si abbattono facilmente.

Hanno infatti capito che con la passione e l’impegno possono ottenere risultati di cui andare fiere.