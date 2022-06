Open day S.S. Arezzo: vieni ad indossare l’amaranto

Dopo il successo dei summer camp l’estate aretina si tinge sempre più di amaranto grazie all’impegno del dirigenti e degli staff tecnici del vivaio del Cavallino. Lunedì 4 luglio infatti è in programma allo stadio Comunale l’open day del settore giovanile.

Un appuntamento riservato a tutti i bambini e alle bambine nate tra il 2010 e il 2017 che vogliono provare l’emozione di scendere in campo indossando la maglia amaranto. Oltre un’ora e mezzo di allenamento con gli allenatori, i preparatori atletici, quelli dei portieri e gli istruttori della Società Sportiva Arezzo, al termine del quale spazio alla merenda a base di frutta e non solo offerta da Sieda, partner di questa iniziativa.

L’appuntamento è per lunedì 4 luglio con ritrovo alle ore 17 presso lo stadio Comunale e inizio dell’attività alle 17:30.

Per partecipare basta esibire una copia dell’idoneità medica in corso di validità da consegnare il giorno dell’open day. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare il numero 327 3617800.

Nel corso dell’open day saranno presentati ufficialmente gli allenatori, i preparatori atletici, quelli dei portieri e gli istruttori del vivaio amaranto per la stagione 2022-2023 che vedrà il Cavallino prendere parte ai campionati Juniores Nazionale, Allievi Elite, Allievi B di merito, Giovanissimi A Elite, Giovanissimi B Provinciali, oltre a Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.