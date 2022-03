Orgoglio Amaranto, Acf Arezzo e Donne Insieme: l’unione fa la forza!

Orgoglio Amaranto torna in campo con l’ultimo atto della serie di iniziative legate alla ricorrenza dell’8 marzo. Ancora una volta a braccetto con l’associazione Donne Insieme e Acf Arezzo.

Martedì 29 marzo alle ore 20.30 presso il campo sportivo “Il Caggio” di Ceciliano il Comitato organizza una cena di beneficenza per raccogliere ulteriori fondi per i due premi a favore di studenti istituiti da Donne Insieme in memoria di Viviana Vaccaro.

Durante la serata, inoltre, sarà consegnata la borsa di studio sportiva per una calciatrice selezionata dall’Acf Arezzo intitolata alla memoria di Rossana Sacconi, come fortemente voluto dal Comitato.

Il contributo per la cena è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per gli under 14 e la prenotazione è obbligatoria entro lunedì 28 marzo al numero indicato nella locandina dell’evento.