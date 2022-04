Orgoglio Amaranto: salgono a 5 gli ospiti della “Cena delle Rinascite”

Qualche posto ancora disponibile per la Cena delle Rinascite organizzata da Orgoglio Amaranto. Sale a 5 il numero degli ospiti: Oltre a Pavanel e Massetti, ci saranno Anselmi, Falasconi e Avantario

Con una certa emozione sempre più incalzante il direttivo di Orgoglio Amaranto e tutti coloro che stanno dando una mano, si avvicinano alla Cena delle Rinascite che si terrà sabato prossimo 30 aprile dalle 20 in poi al campo sportivo “Il Caggio” di Ceciliano.

Al momento sono cinque gli ospiti confermati. Oltre a mister Massimo Pavanel e al presidente del 2010 Marco Massetti, già annunciati nei giorni scorsi, si aggiungono le presenze di Massimo Anselmi, vice presidente amaranto della Battaglia Totale, Luigi Falasconi, direttore sportivo dell’Arezzo che riconquistò la serie C e Mimmo Avantario, storico calciatore amaranto a partire dal 1993, dopo la radiazione del Cavallino a campionato in corso, la prima del genere in Italia.

Grazie alla loro presenza sarà possibile ripercorrere i momenti in cui l’Arezzo è riuscita a venire fuori da gravi momenti di crisi e a rinascere con la partecipazione di tante componenti socio economiche, spinte dalla passione genuina e ringhiosa dei suoi tifosi. Per l’occasione è stata messa in stampa anche la maglietta speciale “Generale Pavanel” che sarà prodotta in numero limitato, sarà acquistabile a 15 euro.

Per partecipare alla cena è necessario prenotare anticipatamente, c’è tempo fino a venerdì 29 aprile alle 12,00 e ci sono ancora alcuni posti a disposizione.

E’ possibile riservare la cena presso l’orologeria Pernici di via Cavour 54 oppure Parrucchiera Cristina via Trento Trieste 7/A. Il contributo per la cena è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi sotto i 14 anni.