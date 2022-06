Ottimi risultati dei giovani dl Tennistavolo Valdarno ai Campionati regionali

Venerdì 10 giugno i giovani del TT Valdarno hanno partecipato ai Campionati Regionali Giovanili a San Frediano a Settimo ottenendo buoni risultati: tra gli Under 11 Alessandro Chellini è riuscito a classificarsi al secondo posto nel girone di qualificazione e quindi passare all’eliminazione diretta dove è stato sconfitto ai quarti di finale dal Fiorentino Francesco delle Rose.

Anche nella categoria Under 13 Ernesto Innocenti e Leonardo fusco si sono classificati secondi nei propri gironi di qualificazione, poi ai quarti di finale si sono incontrati tra di loro e Innocenti ha avuto la meglio su Fusco per 3 a 1 perdendo poi in semifinale contro il ben più esperto Giulio Campagna che ha poi vinto la finale. Il terzo posto rimane comunque un buon risultato per Ernesto Innocenti.

In allegato la foto dei ragazzi che hanno partecipato ai Campionato regionali. Da sinistra verso destra: Alessandro Chellini, Ernesto Innocenti e Leonardo Fusco.