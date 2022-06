Giornata mondiale del Donatore di sangue: Villa Mazzi a Oliveto e la Torre Civica di Monte San Savino illuminate di rosso

CIVITELLA – In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, le notti del 13 e 14 giugno, Villa Mazzi nella frazione di Oliveto del Comune di Civitella e la Torre Civica di Monte San Savino si illumineranno di rosso per ringraziare i donatori.

“È un gesto di valenza simbolica ma importante – commenta il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi – volto a sensibilizzare tutta la cittadinanza e in particolare per ringraziare il Gruppo Donatori di Sangue Fratres MonteCivi per l’attività che svolge con impegno in tutto l’arco dell’anno sull’intero territorio”.

Ogni 14 giugno ricorre infatti il World Blood Donor Day, la Giornata mondiale del donatore di sangue. Istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, vuole essere una occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla importanza di questo gesto solidale a favore di tanti pazienti.

Per il 2022, l’Organizzazione Mondiale della Sanità punta sull’importanza dei gesti solidali e altruistici, infatti lo slogan pensato per la Giornata mondiale del donatore di quest’anno è “Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives” (Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite). Obiettivi specifici della campagna sono ringraziare donatori e donatrici di tutto il mondo per il loro prezioso gesto solidale, garantire forniture adeguate di sangue per un accesso universale e tempestivo a trasfusioni di sangue sicure e promuovere il valore di una donazione volontaria e non remunerata per rafforzare la solidarietà e la coesione sociale di ogni tipo di comunità.