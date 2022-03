Palomar ospita  la mostra “Dolce distopia” dell’artista sangiovannese Sama Cabra

“Dolce distopia” è il titolo della mostra che sarà inaugurata venerdì 1 aprile alle 11 a Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno. Si tratta dell’affascinante esposizione di illustrazioni del giovane artista sangiovannese Samuele Frattasio, in arte Sama Cabra.

La tecnica utilizzata è quella della pittura digitale, una forma d’arte emergente, in cui le tecniche tradizionali della pittura (come i colori ad olio o acrilici, gli acquerelli o gli inchiostri) vengono applicate digitalmente per mezzo di un computer, un’interfaccia hardware e un software specifico. Il risultato è un’opera d’arte originale in formato file bitmap digitale.

Le 25 illustrazioni selezionate dall’artista per l’esposizione nella sala grande di Palomar seguono un filo rosso fatto di nuvole, ombre e sogni. Sono opere dark fantasy di surrealismo che ricordano personaggi e atmosfere alla Tim Burton, a cui l’autore si ispira molto.

Samuele, classe 1994, ha iniziato a disegnare da bambino e non ha mai smesso; oggi è illustratore e autore di graphic novel.

“Per me è un grande privilegio – dichiara Samuele Frattasio, Sama Cabra – esporre nella mia città, San Giovanni Valdarno e poter raccontare le mie opere e il mio lavoro. Spero che le illustrazioni che ho scelto possano immergere lo spettatore in questa mia ‘dolce distopia’”.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Fotoclub Il Palazzaccio, rimarrà allestita fino a domenica 30 aprile e sarà possibile visitarla gratuitamente negli orari di apertura della Casa della Cultura: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 19, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13.