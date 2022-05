Parte il progetto “TempoBello”, Tanti: “150 euro per ogni figlio messi a disposizione dal Comune”

Si chiama “TempoBello” perché è il tempo dedicato alle bambine e ai bambini da 3 a 14 anni per fare attività formative, educative, ricreative, sportive, culturali. Il buono sarà erogato anche alle famiglie con figli da zero a 3 anni attraverso una sezione particolare che sarà attivata nel sito del Comune.

“Questo è un tempo per i bambini e che permette alle famiglie di scegliere in totale libertà e sicurezza. Si parte con 200.000 euro e siamo disposti anche a valutare ulteriori investimenti se servirà perché ciò che conta è che i ragazzi siano immersi in esperienze belle e le famiglie sostenute nel fare fronte economicamente a una esigenza primaria. 150 euro per ogni figlio messi a disposizione dal Comune per attività ricreative scelte liberamente dalle famiglie – spiega il vicesindaco Lucia Tanti – una cifra che copre, in media, dalle due alle quattro settimane di attività che sono a carico del Comune così da alleggerire economicamente le famiglie che in estate conciliano con difficoltà il lavoro, le loro ferie, le scuole chiuse”.

“Si tratta di una misura di diretta liquidità che abbatte la burocrazia e che utilizza una piattaforma dove sono già elencati in maniera criptata i codici fiscali di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 14 anni residenti ad Arezzo: basta un click del babbo o della mamma con il nome del figlio o dei figli e arrivano 150 euro per ciascuno, anche per valorizzare le famiglie numerose. Risorse pronte per essere spese direttamente versandole all’organizzatore dell’attività che la famiglia ha deciso di scegliere. Ovviamente – conclude il vicesindaco – il portale è ‘doppio’ perché prevede che ogni realtà che organizza le attività si iscriva così da poter essere visibile nella sua offerta e scelta dalle famiglie. Libertà, sicurezza, pluralità, zero burocrazia: ecco il modello Arezzo”.