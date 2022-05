Disinfestazione dalle zanzare: il primo intervento tra lunedì 30 e martedì 31 maggio

Sarà la notte tra lunedì 30 e martedì 31 maggio quella interessata da un primo intervento adulticida contro le zanzare. La disinfestazione partirà alle 23 per concludersi alle 6 del mattino successivo e interesserà le aree verdi pubbliche del perimetro urbano e delle principali frazioni. In caso di pioggia il trattamento sarà spostato a data da destinarsi. Le precauzioni da seguire sono sempre chiudere porte e finestre delle case poste in prossimità delle aree predette, non stazionare in prossimità dei veicoli che effettuano il trattamento, evitare di tenere animali domestici nei giardini e di lasciare all’aperto indumenti o altri panni stesi.