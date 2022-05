Passeggiata ecologica Parco San Donato e Meridiana raccolti oltre 14 kg di rifiuti in un ora

Nuovo appuntamento per i volontari di Fare Verde Etruria, oggi in poco più di un ora sono stati raccolti oltre 14 kg di rifiuti rinvenuti sia in zone aperte che più nascoste nel tratto dal parco San Donato a Meridiana.

Nonostante la voglia e la passione dei nostri ragazzi di prendersi cura di questi spazi verdi, purtroppo il tempo non è stato clemente interrompendo la pulizia delle aree scelte per la passeggiata ecologica di oggi (sabato 28 maggio 2022).

Segnaleremo alle autorità competenti la mancanza di cestini lungo tutto il percorso che da San Donato porta alla Meridiana, fattore che non può che agevolare l’abbandono dei rifiuti.

Altro fenomeno in aumento è il “lancio” da parte delle auto in corsa di bottiglie e lattine, soprattutto nei pressi della rotonda, evidenziando ancora una volta che c’è molto da lavorare per migliorare la sensibilità dei nostri cittadini verso il corretto conferimento del rifiuto.

Vi aspettiamo il prossimo 11 giugno presso la zona di Orciolaia armati di guanti, pinze raccogli rifiuti, sacchi della spazzatura, ma soprattutto di tanta passione per la natura e per la pulizia delle nostre aree verdi.



Comunichiamo a chiunque fosse interessato a partecipare alle nostre passeggiate che può contattarci attraverso la mail [email protected] e la nostra pagina facebook Fare Verde – Etruria, oltre che contattare il numero 3806365684, sono altresì aperte le iscrizioni ed i rinnovi alla nostra associazione.