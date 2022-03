Petizione Stazione Av: intervista al promotore, Matteo Galli

di Andrea Giustini

Nel mese di gennaio, Matteo Galli, giovane aretino, ha lanciato un’ambiziosa petizione su change.org per raccogliere le firme necessarie alla costruzione di una Stazione Av ad Arezzo. In due mesi, è riuscito a raggiungere quota 3.500 firme. La Redazione di ArezzoWebInforma lo ha incontrato e gli ha rivolto alcune domande sull’iniziativa.

Come nasce l’idea della petizione?

<< Dovendomi spesso spostare per lavoro (a Bruxelles), conosco bene il trasporto pubblico italiano. Purtroppo ho sempre riscontrato notevole difficoltà a raggiungere Arezzo dai vari hub aeroportuali, come Bologna, Roma ecc. E facendo un confronto con le strutture che abbiamo in Belgio ho constatato come nel nostro paese ci sia un grosso gap infrastrutturale. Qui ad Arezzo però l’infrastruttura già ci sarebbe, mancherebbe solo la Stazione. Ho quindi pensato: usciamo da una pandemia mondiale, ci sarebbe bisogno di slancio, idee nuove. Dobbiamo poi raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, e allora mi sono detto: la Stazione Av è un’opera fondamentale per il territorio di Arezzo. >>

Già nel 2013 si parlava di una Stazione Av. Ma in quel caso erano le istituzioni, in particolare il sindaco di Siena Scaramelli, a portare la questione. Il tuo invece è “un appello dal basso”, da parte di un normale cittadino. Come ti sei mosso per cercare di coinvolgere le realtà locali?

<< C’è stato molto lavoro di insistenza. Ho scritto a testate giornalistiche, ho inviato email, ho pubblicizzato la cosa sui social. Poi fortunatamente, grazie a un piccolo video che ho fatto col Lucertola, la mia iniziativa è stata captata da Domenico Alberti. Mi ha dato una grande mano per incontrare persone importanti della politica aretina. E’ stato un po’ il link che ha permesso all’ idea di fare il salto di qualità. >>

E quale riscontro hai avuto dalla politica locale?

<< Tutti molto entusiasti, sia da destra che sinistra. C’è stata freddezza purtroppo dal M5S, che non considera la Stazione un’infrastruttura importante. Ma per il resto ho avuto ottimi feedback. E’ un’opera apolitica questa, che gioverebbe a un’intera provincia. Permetterebbe di avere collegamenti veloci, diretti e sicuri in tutta Italia. Non si tratta di una questione ideologica. >>

Perché il M5S non è d’accordo?

<< Io ho avuto modo di interfacciarmi con Michele Menchetti, che ha esposto la mia idea al Gruppo di Arezzo. Ma per loro le priorità sono altre. Non credono nel progetto, insistono sui numeri. Dicono non ci sono. In realtà i numeri ci sarebbero ma secondo me il problema è politico. Intendiamoci poi: il progetto non è far passare da Arezzo tutti i freccia rossa d’Italia. Basterebbero 8, 10 coppie di treni, che permettessero di coprire la fascia oraria dei pendolari fino alle 8 di sera. Pensiamo anche al vantaggio che ne avrebbero i turisti nel periodo estivo. >>

Esiste un Comitato per la Stazione Av: chi lo compone e quali obbiettivi si pone?

<< Il comitato è nato circa un mesetto fa (febbraio). Oltre a me, che ne sono Presidente, ne fanno parte Domenico Alberti e Stefano Chiassai. Ha l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini di Arezzo sulla questione, informarli, risolvere dubbi. E intende farlo con i fatti: i dati, i numeri, i benefici. Serve anche per interfacciarci con la politica locale. Le 3.500 firme raggiunte attualmente, mostrano già che alle persone interessa la Stazione Av. >>

Sono previsti eventi informativi?

<< Il week end del 5 e 6 marzo, e il prossimo, quello del 12 e 13, saremo in centro con il nostro stand, per informare le persone, rispondere alle loro domande, e raccogliere firme. Sabato mattina ci troveremo nella zona del mercato, di fronte al Bar Giotto. Mentre sabato pomeriggio e tutta domenica in Corso Italia. Stiamo poi pensando di fare un piccolo meeting nella Sala dei Grandi, ad aprile. >>

Il cittadino dove può trovare maggiori informazioni sull’iniziativa o contattare il Comitato?

<< Il cittadino può andare sulla pagina facebook Stazione Av Provincia di Arezzo, dove trova il link alla petizione e risorse varie da cui può trarre tutte le informazioni. C’è in particolare un webinar, che consiglio a tutti di visionare, dove come Comitato presentiamo la proposta assieme ai dati. Abbiamo anche una pagina instagram, che usiamo come spazio per condividere articoli di giornale, dati e quant’altro. Infine, il comitato può essere contattato all’indirizzo email [email protected] >>.