Piano voucher per le imprese toscane: fino a 2.500 euro ciascuna per dotarle della banda ultralarga

Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel Pnrr.

Ha preso il via il Piano voucher per le imprese, il programma che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale.

“Anche per la Toscana e per la sua economia – spiega l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – questa scelta rappresenta un’occasione da non perdere per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, uno sforzo che la Regione sta favorendo attraverso appositi finanziamenti tesi ad accrescere la rete della banda ultralarga in tutte le aree del suo vasto e articolato territorio.

Scontiamo un divario digitale accumulato nel tempo, ma abbiamo un programma per colmarlo nel più breve tempo possibile. Sono certo che i nostri imprenditori sapranno cogliere questa preziosa occasione. Da parte nostra continueremo ad assicurare il massimo dell’ascolto e del sostegno a chi intende percorrere la strada della modernizzazione e velocizzazione delle capacità produttive e commerciali”.

Così le imprese potranno richiedere un contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro, per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s rivolgendosi direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

“La competitività delle aziende si gioca sempre più sulla capacità di innovarsi – commenta l’assessore all’economia della Toscana, Leonardo Marras – La digitalizzazione è un modo di farlo, che senza però una una rete diffusa di banda ultralarga o la possibilità di accedervi non può esplicarsi. Si tratta dunque di interventi di micro-innovazione importanti, che riguardano tutti: sia le piccole che le grandi aziende. Sostenerle diventa strategico per l’intero sistema economico regionale”.

Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.

Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a 608.238.104 euro per tutto il Paese e ad oltre 15,5 milioni di euro per le imprese toscane.

Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.

Per tutte le altre informazioni è possibile collegarsi a https://bandaultralarga.italia.it/scuole-voucher/voucher-imprese/