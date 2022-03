Silvia Chiassai Martini: “Un tavolo con le istituzioni interessate per progettare un intervento risolutivo sul passo dei Mandrioli”

Si è svolta ieri una riunione a seguito della lettera dalla Provincia di Arezzo a tutte le istituzioni interessate, circa il rischio della chiusura della strada dei Mandrioli sul versante Romagnolo. Presenti oltre alla nostra Provincia, la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Forlì e Cesena ed il Comune di Bagno di Romagna. Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia di Arezzo dichiara:

“L’incontro si è reso necessario dopo le voci della possibile chiusura ai mezzi pesanti della SP 208 e che aveva generato molta preoccupazione su tutto il bacino casentinese. La strada dei MANDRIOLI è indispensabile per le nostre aziende, l’alternativa aumenterebbe di 20 lm il tragitto con un aumento sei coati insostenibile, per questo ho sostenuto che fosse necessario istituire un tavolo tecnico per valutare la messa in sicurezza della strada e per capire quali sono i punti dove intervenire, oltre a quali possano essere le risorse economiche necessarie.