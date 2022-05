Pier Luigi Rossi chiarisce: “Le casse della Fraternita sono floride e solide”

“Ho letto con grande sorpresa la esternazione del consigliere Donati e sento il dovere di puntualizzare più aspetti. Il primo: la situazione economica di Fraternita è solida, anzi è florida. Abbiamo registrato un momento, del tutto puntuale, di sofferenza di bilancio alla luce di alcune criticità tra le quali la frenata pandemica e una gestione tecnica non lungimirante che con il nuovo Direttore ha già trovato molti elementi di positiva discontinuità. Preme al riguardo sottolineare che la liquidità di Fraternita ammonta a circa 1milione di euro e ha registrato, dall’inizio del mio mandato di Primo Rettore un netto e considerevole incremento a dimostrazione di una gestione salda, sana, espansiva dovuta da una parte all’efficacia del Magistrato, e dall’altra ad una comune visione con l’amministrazione comunale che giustifica anche un reciproco sostegno, diretto e indiretto, circa le strategie politiche.

Il secondo: la mission di Fraternita è chiara da secoli e con la Giunta Ghinelli si trova potenziata anche grazie allo strumento delle tre Fondazioni a cui Fraternita partecipa convintamente ed in un caso è addirittura socio fondatore. La terza: non vi è nessuna messa in mora ma solo la definizione di una nota, per altro concordata con il Comune e segnatamente l’ufficio patrimonio, per risolvere un problema che risale al 1980 e che, dal punto di vista economico, è quasi trascurabile”.