Trofeo Interregionale di Lotta Olimpica: i risultati dei giovani della Chimera Lotta

Bella prestazione dei piccoli lottatori aretini al Trofeo Interregionale di Lotta Olimpica di Firenze, prima gara dopo due anni di fermo forzato, riuscendo tutti a salire sul podio.

Al torneo, organizzato dal Comitato Regionale Toscano, aperto alle classi di età dai quattro fino ai quindici anni, hanno partecipato squadre provenienti da quasi tutta la penisola con circa centocinquanta mini-atleti. La Chimera Arezzo si presenta nella lotta greco romana con una squadra rimaneggiata composta da quattro piccolissimi alle loro prime armi.

Tra i “Fanciulli” categoria 30kg. due aretini sul podio, primo posto per Ettore Scapecchi, terzo posto per Enea Coradeschi. Sfortunati i due chimerotti che si sono dovuti scontrare in semifinale.

Nei 24kg. secondo posto per Nicola Frequentini che si è dovuto arrendere solo in finale davanti ad un lottatore più “eseprto” di lui. Nella classe “Bambini” categoria 19kg. Lorenzo Scapecchi si classifica al quarto posto. Nella classifica per società la Chimera Arezzo si posiziona al decimo posto su diciassette partecipanti. Ottima la prova dei nostri piccoli oggi in gara, commenta il tecnico Roberto Stopponi, sono stati tutti bravissimi per l’impegno che hanno messo per ogni incontro. Abbiamo voluto testare la loro preparazione e mai avremmo pensato che dopo due anni di attività giocosa solo in palestra avessero fatto passi da gigante. Enea e Ettore ci hanno confermato le qualità che conoscevamo; Nicola ci ha ben impressionato visto il poco tempo che frequenta San Giusto; Lorenzo, il più piccolino, ha fatto già un gran miglioramento caratteriale da quando viene in palestra. Peccato per chi non è potuto venire per altri impegni, sarebbe stato bello verificare anche il loro stato di forma.