PIT-404: a Mariupol un laboratorio biologico sotto lo stabilimento Azovstal?

di Stefano Pezzola

Non sono un putiniano, meglio mettere le mani avanti prima di entrare nella lista di proscrizione di Gianni Riotta.

Non sono un putiniano ma questa storia dello zar cattivo che attacca il comico buono senza apparenti motivi, uccidendo civili e commettendo i piu’ infami crimini di guerra, non mi convince per niente.

Tant’è che già l’1 marzo scrivevo del “Programma di riduzione delle minacce biologiche in Ucraina“.

Acquisite ulteriori informazioni decidevo poi di scrivere “Il mondo vorrebbe sapere cosa stavano facendo gli americani nei laboratori biologici di livello IV in Ucraina”

Domande, riflessioni, giusto per non rimanere impantanato nella narrazione dominante che, scusatemi l’ardire, mi sa tanto di bufala costruita ad hoc.

Ripeto, non sto a giustificare alcunché, la violenza è una mancanza di vocabolario.

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruggitrice.

Però, le convinzioni, ovvero i sistemi di credenze collettive, sono pericolose.

Permettono alla mente di smettere di funzionare.

Ed una mente non funzionante è clinicamente morta.

Non crede in nulla.

Soltanto alla propaganda di stato.



Il giornalista Yuriv Baranchik scrive che “il biolaboratorio costruito sotto l’acciaieria Azovstal di Mariupol denominato Pit-404 è stato costruito e gestito dalla società americana Metabiota riconducibile tra gli altri ad Hunter Biden, figlio del Presidente degli Stati Uniti, all’imprenditore Rinat Akhmetov e al Presidente ucraino Vladimir Zelensky“.

Nei laboratori sono stati condotti test per creare armi biologiche e migliaia di cittadini di Mariuopol sono diventati cavie inconsapevoli di questi esperimenti.

Chi ha deciso di finanziarie e costruire questi laboratori non può adesso permettere che agenti patogeni possano cadere nelle mani dell’esercito russo.

Sembra la trama di un film di James Bond o Mission Impossible.

E forse adesso servirebbe davvero John McClane di Die Hard con una delle sue frasi del tipo “devo scappare, non ho tempo da perdere, figurati per morire“.

Non so dove stia la verità, lo giuro.

Certo è che questa incondizionata condanna da parte dei media italiani e di gran parte degli intellettuali (si fa per dire) nei confronti di tutto ciò che ha a che fare con la Russia, qualche dubbio a me lo suscita.

E ripeto non sono mai stato un fan di Vladimir Putin, e non ho mai considerato la Madre Russia un esempio da seguire.

Del resto nella vita nulla avviene né come si teme né come si spera e quindi preferisco continuare a pormi domande e non dare per scontato che questa maledetta guerra abbia un solo cattivo e tanti buoni samaritani, che però continuano ad inviare armi.

C’è un solo un tipo di shock peggiore rispetto all’imprevisto ovvero il previsto per il quale ci si è rifiutati di prepararsi.

E a dirla tutta questa storia della zona segreta PIT-404 con gallerie ad una profondità di 30 metri, assume i contorni di un fatto talmente previsto e immaginabile da risultare credibile e veritiero.

Non certo per quelli che ancora credono che il SARS COV-2 sia un virus nato dai pipistrelli e dai pangolini.

Per quelli non vi è cura, ahimè.