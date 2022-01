PNRR: costituito il gruppo di lavoro del Comune di Sansepolcro

SANSEPOLCRO. In Comune a Sansepolcro si è costituito il gruppo di lavoro che sarà attivo per i finanziamenti del Pnrr. Palazzo delle Laudi ha quindi approntato i nomi – di amministratori della cosa pubblica e tecnici – che sono già operativi per mettere a punto lo strumento di ripresa che giunge dall’Europa e i fondi ad esso collegati.

“C’è la necessità fondamentale di racchiudere in un unico documento le grandi opere che potranno contribuire allo sviluppo e alla creazione della nuova Sansepolcro – commenta il sindaco Fabrizio Innocenti – Per questo abbiamo deciso di costituire una cabina di regia tecnico-politica che sovrintenda le attività propedeutiche alla costituzione del Piano di Ripresa e Resilienza, con il compito di coordinare le azioni e le richieste relative a queste fonti di finanziamento”.

Del gruppo di lavoro fanno parte il sindaco, il vicesindaco, l’assessore al bilancio, gli assessori di volta in volta coinvolti alla luce della materia oggetto di valutazione, il segretario generale, il responsabile del servizio Lavori Pubblici, il responsabile del servizio Finanziario, il responsabile del servizio Istruzione Cultura, i responsabili dei settori di volta in volta coinvolti. Il dipendente comunale Carlo Menci è stato nominato segretario del gruppo di lavoro, che si è riunito nei giorni scorsi. Ulteriori incontri sono già in calendario a breve.