Società Storica Aretina: presentazione del libro di Simone De Fraja “1384, la presa della città”

Si intitola “1384, la presa della città: Arezzo nelle mani di Enguerran de Coucy” il libro di Simone De Fraja che sarà presentato martedì 1 febbraio all’Auditorium Ducci di via Cesalpino dalla Società Storica Aretina. Ad illustrare i contenuti del volume sarà Pierluigi Licciardello, ricercatore in Letteratura latina medievale all’Università di Bologna, mentre a coordinare l’incontro, patrocinato dal Comune di Arezzo, sarà Luca Berti, autore anche della prefazione del libro.

La città di Arezzo, sullo scorcio del Trecento, era segnata dalla politica filofiorentina degli arciguelfi, capeggiati dagli Albergotti, ai quali si contrapponevano i ghibellini che avevano nella famiglia dei Tarlati di Pietramala il loro principale punto di riferimento, ma non mancavano anche posizioni politiche intermedie. Per prevalere gli uni sugli altri i due opposti schieramenti locali cercarono di appoggiarsi a potentati di ben altra levatura che poi non furono in grado di controllare. Nascono in questo contesto la cessione della signoria al futuro re di Napoli Carlo di Durazzo nel 1380 e la presa della città da parte del condottiero francese Enguerrand de Coucy nel 1384, che poi cedettero Arezzo ai fiorentini.

L’autore riporta l’attenzione su queste vicende, decisive per le sorti dell’Arezzo tardomedievale, un tempo al centro dell’attenzione della storiografia locale, allargando ben oltre lo sguardo alla figura di Enguerrand e alle vicissitudini contemporanee della imponente fortificazione di Coucy.

Simone De Fraja è avvocato e saggista esperto di fortificazioni e vicende militari. Fa parte di associazioni culturali nazionali e cittadine, fra le quali la Società storica di cui è vicepresidente, oltre che socio fondatore.

Edito da Aska di Firenze il volume consta di 88 pagine, è corredato da numerose immagini e dall’indice dei nomi di persona e di luogo. Dieci euro il prezzo di copertina, ma nel corso della presentazione il libro sarà ceduto ad un prezzo promozionale.