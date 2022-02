Podere Rota, il commento del sindaco Valentina Vadi

Il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi interviene a seguito delle dichiarazioni del primo cittadino di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni che ieri ha scritto formalmente a Csai e alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana chiedendo di valutare la sospensione del Paur di ampliamento della discarica di Podere Rota per fare tutte le indagini necessarie sulla potenziale contaminazione

E’ notizia di ieri, venerdì 11 febbraio, la richiesta del sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni che ha scritto a Csai e alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana invitando a valutare una sospensione del Procedimento autorizzatorio unico regionale relativo all’ampliamento del sito di Podere Rota. Nella lettera il primo cittadino ha dichiarato che sarebbe opportuno “procedere ad una definizione ed attuazione di un piano di caratterizzazione, ossia un’analisi molto dettagliata, in modo che possa essere approfondita compiutamente la situazione”.

“Ho letto con piacere le dichiarazioni del sindaco di Terranuova Bracciolini relative alla discarica di Podere Rota e al progetto di ampliamento per rifiuti speciali non pericolosi”, commenta il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. “Il sindaco Chienni ha scritto a Csai e alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana perché valutino la sospensione del Paur di ampliamento del sito, per fare tutte le indagini necessarie sulla potenziale contaminazione delle acque sotterranee e sui superamenti di Csc, rilevati da Arpat, da oltre un anno e mezzo. E’ necessario un piano di caratterizzazione che stabilisca con certezza la situazione attuale relativa al sito dove sorge la discarica di Podere Rota. La richiesta di sospensione del Paur è la medesima che stiamo facendo anche noi, come Comune di San Giovanni Valdarno, con fermezza e per le vie formali alla Regione Toscana, dal gennaio 2021, ossia da quando ufficialmente il Paur sul progetto di ampliamento della discarica di Podere Rota, è stato avviato in Regione, senza un’adeguata valutazione dei documenti e delle indicazioni di Arpat Arezzo sulle condizioni di potenziale contaminazione del sito.

Mi auguro che Csai e la Direzione Ambiente ed Energia ascoltino e prendano in considerazione la lettera e la richiesta del sindaco di Terranuova Bracciolini, che si unisce alle richieste nostre e di altri sindaci del Valdarno aretino, sospendano il Paur e facciano finalmente la necessaria e dovuta chiarezza.

La lettera del sindaco di Terranuova Bracciolini segue di qualche settimana le dichiarazioni dell’assessore regionale all’ambiente Monia Monni sulla ordinanza in arrivo per Podere Rota e costituiscono senz’altro, dal mio punto di vista, segnali importanti verso l’obiettivo che ci siamo posti di chiusura definitiva della discarica di Podere Rota”, ha concluso il sindaco Valentina Vadi.