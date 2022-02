Porta Sant’Andrea: venerdì 18 febbraio l’assemblea ordinaria dei soci

Il Consiglio Direttivo convoca i soci per l’approvazione della relazione morale del Consiglio direttivo 2021, l’approvazione relazione finanziaria e bilancio anno 2021, la determinazione della quota sociale anno 2022 e l’approvazione della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. Verrà esposta, in ultima battuta, la relazione del comitato giovanile. Sarà presentato, inoltre, il nuovo logo dedicato ai 90 anni dalla nascita delle Società di Quartiere.

Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione, presso la sede del Quartiere in via delle Gagliarde n° 2 ad Arezzo.

All’ordine del giorno sottoposto ai soci è prevista l’approvazione relazione morale del Consiglio direttivo 2021, l’approvazione relazione finanziaria e bilancio anno 2021, la determinazione della quota sociale anno 2022 e l’approvazione della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. Verrà esposta, in ultima battuta, la relazione del comitato giovanile.

Quella di venerdì 18 febbraio sarà anche l’occasione per presentare il nuovo logo realizzato dal gruppo comunicazione bianco verde dedicato ai 90 anni dalla nascita delle Società di Quartiere, sancita dallo statuto del 23 marzo 1932.

All’assemblea possono partecipare solamente i soci in regola con la quota 2021, mantenendo il pieno rispetto del protocollo anticontagio che prevede l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani.