Porta Crucifera vince la provaccia della 141esima Giostra del Saracino

Narrazione della Prova Generale

“Ma ci saranno gli sbandieratori o no?” si sentiva chiedere fra i giovani spettatori nella tribuna A, che anche stasera non hanno mancato di indossare colori e fazzoletti del proprio quartiere, quasi come fosse la Giostra ufficiale. Alcuni dicevano di no: “è solo la prova generale, mica ci sono”. Altri stringevano le spalle colorate, non sapevano che rispondere. Ma la così detta “provaccia” è una prova generale completa, di tutto ciò che si svolgerà sabato 18 giugno in piazza Grande.

Neanche il tempo di un respiro che già bandiere di tutti i colori sventolavano ovunque. E poco dopo, come in risposta, il grido del Gruppo Musici ha risuonato forte in via Borgunto. Si: nella Prova Generale si prova proprio tutto della Giostra “vera”.

Dopo l’entrata di tutti i Quartieri e i figuranti in piazza, la provaccia si è svolta secondo l’ordine delle carriere da estrazione: Porta del Foro, Porta Crucifera, Porta Santo Spirito, Porta Sant’Andrea.

Porta del Foro ha totalizzato in tutto VII punti. Edoardo Falchetti, al suo esordio in piazza, ha corso la prima carriera. Aveva marcato subito punti V ma, “avendo affrontato il Buratto con carriera lenta”, come ha vociato l’araldo, è stato penalizzato, ottenendo infine III punti. Il secondo cavaliere, Roberto Gabelli, ha marcato invece IV punti.

Porta Crucifera ha totalizzato VIII punti totali alle prime due carriere. Il primo cavaliere, Niccolò Paffetti, ha corso la prima ha marcato punti IV. Andrea Bennati, secondo cavaliere rosso verde, ha marcato ugualmente IV punti.

Anche Porta Santo Spirito ha ottenuto in tutto VIII punti inizialmente. La prima carriera è stata corsa da Elia Taverni, che aveva marcato punti V, ma avendo anche lui approntato una carriera lenta ha finito per totalizzarne solo III. Il secondo cavaliere, Elia Pineschi, è invece riuscito ha marcare i V regolarmente. Poco dopo la seconda carriera c’è stato un piccolo momento di tensione fra i quartieristi giallo blu e giallo cremisi, poiché sembrava che Pineschi, prima di correre, avesse toccato accidentalmente con la lancia un muro di via Borgunto. Ma si è spento quasi subito con l’intervento del Maestro di Campo.

Infine Porta Santo Spirito ha totalizzato in tutto VIII punti inizialmente. La prima carriera è stata corsa da Elia Taverni, che aveva marcato punti V, ma avendo anche lui approntato una carriera lenta ha finito per totalizzarne solo III. Il secondo cavaliere, Elia Pineschi, è invece riuscito ha marcare i V regolarmente. Poco dopo la seconda carriera c'è stato un piccolo momento di tensione fra i quartieristi giallo blu e giallo cremisi, poiché sembrava che Pineschi, prima di correre, avesse toccato accidentalmente con la lancia un muro di via Borgunto. Ma si è spento quasi subito con l'intervento del Maestro di Campo.

Infine Porta Sant'Andrea ha totalizzato in tutto VI punti. Matteo Bruni, il primo cavaliere, ha marcato punti II. Leonardo Tavanti, esordiente come Falchetti, ha nella seconda carriera avuto qualche momento di incertezza, prima di partire. Ad un tratto sembrava il cavallo stesse per perdere l'equilibrio, fra il rialzo della lizza e le mattonelle della piazza. Ciò nonostante è riuscito a marcare IV punti.

Dopo che ciascun quartiere aveva effettuato entrambe le carriere, alle 23.15, la sfida è andata avanti fra i due a pari merito: Porta Crucifera e Porta Santo Spirito. Negli spareggi Porta Crucifera ha marcato in tutto altri VIII punti, un IV di Paffetti uno di Bennati, che hanno infine portato i rosso verdi alla vittoria della Prova Generale.