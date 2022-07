Porta Santo Spirito: cena della vittoria

Il Quartiere di Porta Santo Spirito è lieto di comunicare che sono già disponibili i tagliandi per partecipare alla CENA DELLA VITTORIA che si svolgerà Sabato 23 luglio alle ore 20,30 nella splendida cornice di Piazza S. Jacopo, che sarà appositamente addobbata a festa per festeggiare la 38ª lancia d’ oro conquistata da Elìa Cicerchia e Giamaria Scortecci nella notte d’oro di sabato 18 giugno.

Da alcuni giorni è attiva la prevendita dei tagliandi per partecipare alla Cena della Vittoria del prossimo 23 luglio. Soci e quartieristi per avere informazioni e per effettuare la prenotazione possono contattare (esclusivamente via whatsapp) i seguenti nominativi: Zampoli Simone 345-3519655, Innocenti Simone 393-3608089, Tavanti Giulio 331-7768309.