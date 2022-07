I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti nel comune di Civitella in Val di Chiana in Via Via Madonna dell’Olio, per un incendio di campo di grano, dove è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Arezzo, per la presenza di una abitazione minacciata dell’incendio fermato dalle squadre di terra prima dell’arrivo di Drago 124.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio.