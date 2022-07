Us Arezzo Football Academy: Andrea Starnini è un nuovo giocatore dell’Academy!

AREZZO – La società dell’Us Arezzo Football Academy è lieta di ufficializzare l’arrivo nella rosa della Prima Squadra, che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria per la stagione 2022-23, dell’esperto giocatore di fascia Andrea Starnini.

Per Starnini, classe 1991, un trascorso importante dei Dilettanti iniziato tra le file dell’Arezzo nel 2010 e proseguito con le maglie di Talla, San Giustino, Cortona Camucia, Olimpic Sansovino e M.C. Valdichiana.

Queste le sue prime parole da giocatore del #villaggioamaranto : “Sono arrivato in una società seria e sana: fin dal primo incontro ho trovato persone molto professionali, le figure corrette nei punti giusti, e che sanno fare calcio con serietà. Per me è un primo punto di partenza perché poter rappresentare una compagine di Arezzo città mi rende molto orgoglioso. Credo di poter dare un contributo alla squadra sotto il profilo calcistico, ma anche umano grazie al bagaglio di esperienze che mi porto in spalla, in modo da poter dare una mano alla crescita dei giovani presenti, sui quali la società punta molto”.