Prima edizione del “Forum dell’Acqua” alla Casa dell’Energia

Il prossimo venerdì 29 aprile, alla Casa dell’Energia di Arezzo, si terrà la prima edizione del Forum dell’Acqua della Toscana, con un parterre di relatori prestigiosi e una bella quantità di temi da divulgare e condividere. Gestori, amministratori, ricercatori, agenzie non ci faranno mancare il loro prezioso contributo sulla risorsa idrica, bene comune mai come adesso percepito nella sua importanza.

In questi anni, infatti, si è acuita la crisi climatica con effetti sempre più evidenti anche in Toscana. Si sono moltiplicati gli eventi estremi (bombe d’acqua da una parte e siccità prolungate dall’altra), che hanno avuto conseguenze dirette anche sulla qualità e quantità delle acque. I “numeri” che saranno presentati al Forum, tra criticità confermate e lievi miglioramenti, mettono in evidenza come rimanga ancora molto da fare per convergere sull’obiettivo “inquinamento zero” (Piano d’Azione UE per il 2050) e per raggiungere gli obiettivi di qualità previsti al 2027 dalla Direttiva Europea 2000/60/CE.

Disponibilità idrica, qualità, tutela della risorsa, lotta all’inquinamento, applicazione della normativa, rispetto di protocolli e accordi internazionali, fino ai controlli delle istituzioni. Questi solo alcuni dei temi che saranno affrontati durante il Forum. In questo contesto, un ruolo centrale viene giocato dall’uso dell’acqua nelle nostre città, che devono essere riqualificate soprattutto tenendo conto deli usi idrici (rallentamento dei deflussi, interventi necessari per colmare il gap depurativo, riuso delle acque reflue anche nei processi industriali, etc.).

Nel corso dell’evento sarà posta attenzione anche alla protezione della salute, tenendo conto che lo scorso anno è entrata in vigore la nuova direttiva europea 2020/2184/CE sulle acque destinate al consumo umano, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2023 e che l’Italia (e la Toscana di conseguenza), ha la grande opportunità di poter attingere alle risorse messe a disposizione dal programma Next Generation EU (NGEU) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, parte delle quali da impiegare in modo sostenibile nel comparto idrico.

La finalità ultima del nostro Forum è riportare il tema acqua al centro del dibattito e delle politiche regionali raccontando e valorizzando le esperienze virtuose, condividendo e interconnettendo le conoscenze attualmente a disposizione della comunità scientifica, per fornire impulso a un settore dalle grandi potenzialità in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale.