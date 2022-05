Prima squadra al lavoro sul campo Lebole

La prima squadra del Cavallino è tornata al lavoro questo pomeriggio con una seduta che è iniziata alle 16, sotto una pioggia battente.

Prima parte incentrata su esercitazioni tecniche quindi spazio ad un lavoro atletico per chiudere poi con la partitella contro la Juniores Nazionale di Jody Zurli a cui hanno preso parte i calciatori entrati a partita in corso contro il Lornano Badesse e quelli rimasti a riposo. In gruppo, nella prima parte, anche Magliocca mentre per Giofrè lavoro personalizzato.

Domani, mercoledì 11 maggio, allenamento alle ore 11 sul campo Lebole.