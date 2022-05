Conclusi i lavori di realizzazione del camminamento di Fontechiara: sarà possibile raggiungere il Corsalone anche a piedi e in sicurezza

E’ ufficialmente chiuso il cantiere che per settimane è stato impegnato nella realizzazione dell’atteso collegamento tra Fontechiara e Corsalone, con un investimento di oltre 100 mila euro che vanno a sommarsi ad altri 150mila euro necessari a dare vita al parco fluviale del Corsalone, ovvero quello che diventerà a tutti gli effetti l’anello di congiungimento con la Ciclopista dell’Arno, alla quale si collegherà dalla Cascata del Leone.

Il progetto è stato realizzato grazie alla partecipazione del comune di Chiusi della Verna ad un bando regionale appositamente pensato per la messa in sicurezza di tratti di strada particolarmente a “rischio” come appunto di Fontechiara, lungo la Regionale 71. Ma allo stesso tempo l’intervento ha contribuito a riqualificare tutta l’area con una seconda tranche di lavori in programma in estate che vedrà la realizzazione di un parco fluviale lungo il torrente Corsalone.

«Ringrazio la Regione per aver contribuito a realizzare un altro obiettivo che ci eravamo fissati e che abbiamo raggiunto grazie ai contributi arrivati dal bando – ha dichiarato il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini – il camminamento, oltre ad aver riqualificato l’intera area, consentirà ai pedoni di camminare il sicurezza e di raggiungere il centro del Corsalone. Si tratta di un intervento atteso da anni e finalmente realizzato”.