Prima squadra al lavoro sul campo Lebole

La prima squadra è tornata al lavoro nella giornata di oggi con una seduta pomeridiana sul campo Lebole agli ordini di mister Mariotti.

Dopo il riscaldamento spazio ad una serie di esercitazioni tecniche, quindi ad un lavoro aerobico per poi passare ad un test contro la Juniores Nazionale di Jody Zurli. Un test a cui hanno preso parte i calciatori entrati a partita in corso contro il Rieti e quelli rimasti a riposo.

Sul campo Lebole si è rivisto Niccolò Marras, tornato in gruppo, mentre Daniele Magliocca ha svolto con il resto della squadra la prima parte della seduta di lavoro per poi effettuare un programma personalizzato. A riposo Giofrè, Mastino, Pizzutelli e Marchi, quest’ultimo in via precauzionale.

Domani, mercoledì 23 febbraio, allenamento alle ore 11.