ASD Terranuova Traiana: si è dimesso mister Roberto Russo allenatore calcio a 5

ASD Terranuova Traiana informa di aver ricevuto nei giorni scorsi le dimissioni irrevocabili dell’allenatore Roberto Russo, tecnico della squadra di calcio a 5, partecipante al girone D del campionato regionale di serie C2.

La società di piazza generale Felice Coralli, appreso con sorpresa della decisione del tecnico colligiano, dettata da motivi esclusivamente personali, nel prenderne atto, è già al lavoro per dare continuità al progetto con un nuovo allenatore.

Il club biancorosso ringrazia mister Russo per quanto dato alla causa Terranuova Traiana, per il grande impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi mesi alla guida della squadra terranuovese e gli augura le migliori fortune a livello professionale e umano.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nuovo allenatore.

La squadra, che continua ad allenarsi sul parquet del palasport di via Adige in vista del match interno di venerdì sera contro l’Orbetello, è affidata allo staff tecnico.

Il Terranuova Traiana calcio a 5 al momento si trova all’ottavo posto in classifica a quota 10 punti in 11 giornate, ad un turno dal giro di boa, attardato di 5 lunghezze dalla zona playoff, ma anche in quintultima posizione con 2 punti di margine sulla penultima. Per i biancorossi 3 vittorie (tutte in casa), un pareggio (in trasferta) e 7 sconfitte (2 interne e 5 esterne), 35 gol fatti e 40 subiti, rispettivamente terzo peggiore attacco del girone e quarta migliore difesa del raggruppamento. Un pareggio nelle ultime 3 uscite di inizio 2022. Due sconfitte: venerdì scorso 7-4 a Loro Ciuffenna nel derby valdarnese contro il Montevarchi, in precedenza 6-2 in casa con la capolista Torrita, nel mezzo il pareggio 3-3 nel recupero esterno con il Chiusi. Ultima vittoria il 17 dicembre nell’altro derby del Valdarno aretino: 4-3 in casa contro il San Giovanni, prima dello stop di 2 mesi al campionato causa pandemia.