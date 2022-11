Progetto “LaBGlasses”: la nota della Polizia Municipale di Arezzo

In relazione al Progetto “LaBGlasses”, e per maggior chiarezza rispetto alle ultime notizie apparse nelle maggiori testate giornalistiche locali e nazionali, il Comando della Polizia Municipale di Arezzo precisa che non è ancora nelle proprie disponibilità la strumentazione oggetto della sperimentazione che sarebbe dovuta iniziare il prossimo 1 dicembre, e per la quale è stata richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di Arezzo, la valutazione dell’impatto ambientale della medesima, preventivamente ad ogni futuro eventuale utilizzo possibile solo dopo l’approvazione della Giunta Comunale.

Per la sperimentazione sul campo dei LaBGlasses, il Comando si avvarrà della collaborazione degli agenti che, spontaneamente e su base volontaria, si renderanno disponibili al loro impiego attraverso una manifestazione di interesse.

Si precisa inoltre, che il progetto sperimentale sarà completamente a titolo gratuito, in quanto nulla sarà dovuto a nessun titolo dal Comune di Arezzo a “laBGlasses” per la fornitura dei sistemi d’impiego e reciprocamente nulla sarà corrisposto per la collaborazione accordata da “laBGlasses” al Comune di Arezzo.

