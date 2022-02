Pubblicato il bando per la sezione a tema del Premio letterario Casentino “Amica foresta”

Il Premio letterario Casentino, fondato da Carlo Emilio Gadda, patrocinato dall’Area protetta, è giunto quest’anno alla XXXXVII edizione e presenta, oltre alle sezioni tradizionali, “Amica foresta”. La novità nasce dall’esigenza del premio nazionale di confermare la sua totale immersione nell’attualità culturale, sociale e civile del Paese e prende le mosse dal riconoscimento del valore ecosistemico di questa apoteosi vegetale, individuandola anche come testimonianza vivente del dialogo tra spirito e natura.

La sezione è dedicata alla foresta e in particolare al parco nazionale delle Foreste casentinesi: luogo di bellezze naturalistiche, scrigno di biodiversità, area di boschi vetusti e, al contempo, spazio di meditazione e di antica spiritualità.

Si potrà partecipare con opere in lingua italiana: per la poesia con una lirica; per la narrativa, con un romanzo per un massimo di 500 cartelle in formato A4 o con un numero di racconti da 1 a 3 (con elaborati che non superino gli ottanta fogli); e per la saggistica con un trattato di massimo 300 facciate in formato A4.

Gli elaborati devono essere fatti pervenire, alle condizioni del bando (http://www.fontearetusa.it/ Fb: https://www.facebook.com/Premio-Letterario-Casentino-173805352730297/ , e-mail [email protected]; tel. 0575.520496 cell. 338.6565640, alla segreteria del Premio Casentino (Poppi-AR), entro il 30 aprile.

La premiazione avrà luogo il giorno 17 luglio nell’Abbazia di San Fedele in Poppi (Ar), alla presenza della giuria, nonché di rappresentanti della cultura e dell’arte. I premiati riceveranno a domicilio la relativa comunicazione-invito.

I primi premi delle tre articolazioni della sezione “Amica foresta” (poesia, narrativa, saggistica) daranno diritto alla pubblicazione per i tipi delle edizioni Helicon delle opere.