Puntuale la risposta di Fdl Figline Incisa al presidente Eugeni Giani

Surreale quanto accaduto stamattina in merito alla visita del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al Presidio del Serristori

Senza alcun imbarazzo politico si racconta ai Cittadini che il nostro presidio sarà dotato entro l’estate di un “Pronto Soccorso per urgenze minori”.

Sappiano Giani, Mugnai che non esiste da nessuna parte tale definizione. I due infatti, come confermato dal Direttore della ASL Toscana Centro Morello, fanno riferimento ad un Punto di Primo Soccorso ovvero a poco più di un ambulatorio assolutamente inadeguato per un Comune esteso come il nostro e che rischia perfino di risultare pericoloso per chi deve davvero raggiunge un PS.

Apprendiamo, dunque, che il PD invece che risolvere i problemi che esso stesso ha creato preferisce continuare a prendere politicamente in giro i Cittadini giocando addirittura con le parole pensando che questi siano incapaci di comprendere questa “beffa politica”.

Dopo quasi due anni di chiusura del PS apprendiamo, in sintesi, che il declassamento da PS a PPS è sempre stata la soluzione sul tavolo individuata dal PD, attesa infatti già dall’estate 2021 quando l’Assessore Bezzini ne annunció l’apertura per settembre e che peraltro, ad un anno di distanza, adesso non è più neanche prevista nella nuova normativa di classificazione ospedaliera

Emerge infine tutta la propaganda elettorale dei Capigruppo di Maggioranza che firmarono la petizione pro Serristori promossa da alcune Associazioni del territorio che chiedeva espressamente di dire NO al PPS e la “ farsa politica” dell’approvazione in Consiglio Comunale di una mobilitazione pubblica per un Ospedale di base con Pronto Soccorso.

Ci chiediamo in conclusione se questa amministrazione sia in grado di tenere il passo degli sviluppi della Sanità territoriale e sappia cosa chiedere ai tavoli in Regione. Viste le ultime uscite pare proprio di no.”

Enrico Venturi, Responsabile FdI Figline Incisa

Valentina Trambusti, Presidente di Circolo Valdarno Fiorentino

Giorgia Arcamone, Cons. Capogruppo FdI Figline Incisa