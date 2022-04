La replica di Ancora Italia alle polemiche sul presidio di protesta davanti all’ITIS di Arezzo il 5 aprile

Il presidio che ha avuto luogo in data 05/04/2022 innanzi all’istituto G.Galilei di Arezzo si è reso necessario e indispensabile mezzo di richiesta di ascolto da parte dei cittadini e di tutte le categorie sociali nei confronti delle istituzioni e delle attuali rappresentanze politiche, chiedendo che le istanze di tutti vengano prese in considerazione con egual misura e rispetto senza manipolare mediaticamente come di consuetudine, andando a delegittimare una differenza di posizione non meramente ideologica.

Ormai suffragata dai dati peraltro, che è posta alla base delle legittime richieste di lavoratori onesti che non possono essere additati della colpa di voler giustamente chiedere di poter lavorare e farlo in serenità e rispetto, come dovrebbe essere garantito dai diritti sociali e costituzionali faticosamente conquistati dalle generazioni che hanno preceduto la nostra e che non trovano più rappresentanza nemmeno nella pluralità delle forze sindacali.

Con la nostra presenza siamo a dar voce ai cittadini e testimoniare che un’altro modo di fare politica è possibile, oltre che indispensabile, nel momento epocale che stiamo vivendo.

Dipartimento Scuola, Famiglia e Istruzione – ANCORA ITALIA

Catanossi Maria Lucia