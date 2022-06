“R.i.s.Va in musica sotto le stelle”: sabato 18 giugno a San Giovanni Valdarno

Nella settimana dedicata alla Festa della musica, sabato 18 giugno, alle 21 in piazza Masaccio, si terrà il concerto dell’ensemble orchestrale e si esibirà il coro delle scuole del Valdarno. Un grande evento musicale che avrà come protagonisti gli studenti delle 16 scuole che fanno parte della rete R.i.s.Va in musica. E’ in programma per sabato 18 giugno alle 21 l’evento “R.i.s.Va in musica sotto le stelle”, organizzato dalla rete degli istituti scolastici del Valdarno superiore con il patrocinio e il contributo del Comune di San Giovanni Valdarno. Nella settimana dedicata alla Festa della musica, nella splendida cornice di piazza Masaccio, si terrà il concerto dell’Ensemble orchestrale e si esibirà il coro delle scuole del Valdarno. Protagonisti saranno gli studenti delle 16 scuole che fanno parte della rete R.i.s.va. in musica sotto la supervisione del direttore artistico Andrea Turini. Luca Volpi sarà il direttore dell’ensemble orchestrale, mentre Alessandro Papini il maestro del coro.

R.i.s.Va in musica è la rete nata dalla collaborazione tra i Licei Giovanni da San Giovanni, scuola capofila, gli altri plessi scolastici del comprensorio e tutte le amministrazioni comunali del territorio al fine di realizzare un’unità di vallata intorno ai temi della musica e dell’arte in generale. Fruire e fare musica occupano infatti uno spazio considerevole nella vita di bambini, adolescenti e giovani, mentre il tempo e lo spazio della pratica musicale nella scuola risultano ancora carenti e marginali.

In questo contesto culturale si collocano il progetto ​Toscana Musica​, promosso ​dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana e teso a promuovere l’apprendimento della musica rafforzando la filiera della formazione, e la conseguente costituzione della rete R.i.s.Va. in musica in Valdarno.

Fra le finalità di quest’ultima, oltre alla promozione del territorio attraverso il turismo musicale, c’è la crescita personale, artistica e sociale degli studenti attraverso lo svolgimento di attività legate alla musica, elemento da valorizzare sia come curricolo scolastico, sia come canale di inclusione per i ragazzi e strumento per superare le situazioni di disagio. Parteciperanno al concerto di sabato 18 giugno i dirigenti scolastici della rete, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia, il dirigente dell’ambito territoriale di Arezzo Roberto Curtolo e il responsabile del progetto Toscana Musica Giuseppe Tavanti.