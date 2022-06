Palio dei Rioni: il prezzo dei biglietti e dove acquistarli

A partire dalle ore 19.30 di venerdì 17 Giugno, presso la sede della Proloco di Castiglion Fiorentino sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere al Palio dei Rioni, edizione del 19 Giugno 2022. Viste le disposizioni per la capienza e per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, invitiamo tutti gli interessati ad acquistare i biglietti in prevendita. I prezzi variano a seconda del settore, con tariffe ridotte per i bambini fino a 10 anni di età per alcune aree:

PIETRA MOSSA: Intero, 40 euro

PIETRA LATERALE: Intero, 30 euro

PIETRA EXTRALATERALE: Intero, 25 euro

FERRO FORO BOARIO: Intero, 15 euro / Ridotto, 10 euro

FERRO FOCE: Intero, 12 euro / Ridotto, 10 euro

CAMPO: Intero, 10 euro / Ridotto, 5 euro

Sarà possibile acquistare i biglietti nei seguenti orari:

Venerdì 17 Giugno dalle ore 19.30 fino alle 21.00

Sabato 18 Giugno dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00

Domenica 19 Giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

I soci Proloco potranno acquistare massimo 4 biglietti a testa, mentre i non soci 2 biglietti per persona. Comunichiamo che non sarà possibile accedere al campo e alle tribune di Piazza Garibaldi con i passeggini, pertanto all’ingresso verrà adibita un’apposita area deposito ed i bambini potranno raggiungere i loro posti a piedi o in braccio ai genitori. E’ consentito invece l’utilizzo del marsupio per i neonati.

I disabili dotati di carrozzina o con certificato di accompagnamento potranno accedere gratuitamente, insieme ad un’altra persona per assistenza, ad un’area riservata. Le persone con altre disabilità motorie certificate o i disabili sensoriali (ciechi e sordi) risultanti dai rispettivi certificati di invalidità, potranno accedere pagando il biglietto ridotto.