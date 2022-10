CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA GIRONE E

RASSINA – BIBBIENA 0 – 1

Reti: 74′ Cincinelli (Bibbiena)

Formazioni:

RASSINA : De Marco, Vedovini, Pajo, Gjolekaj (34’st Contemori), Menchini, Razzoli, Terrazzi (30’st Ouldamri), Guizzunti, Boldrini, Buonavita, Detti

A disposizione: Goretti, Landini, Agostini, Dattile, Andreini, Chini, Caddeo. All. Paolo Cutini.

BIBBIENA: Casini, Bertelli (12’st Fata), Ali, Lusini, Vangelisti, Fabrizi, Mattesini, Lunghi(47’st Agostini), Iacuzio (14’st Cincinelli), Lazzeroni, Bruni (41’st Danesi)

A disposizione: Marzani, Detti, Bronchi, Farini, Giannelli. All. Alessio Morelli

Arbitro: sig.Andrea Norgi sez. Arezzo

RASSINA – Con una rete realizzata al 74’ dal neo entrato Cincinelli, il Bibbiena fa suo il derby con il Rassina e si mantiene al vertice della classifica. Un risultato pienamente meritato dai ragazzi di mister Morelli che hanno creato diverse occasioni senza però riuscire a finalizzare al meglio anche per le parate compiute da un ottimo De Marco, migliore in campo in casa biancoverde. Protagonista anche il portiere rossoblu Casini che in pieno recupero va a prendere un pallone all’incrocio sinistro su punizione di Pajo. Una parata salva risultato e che consente di godersi la vetta della classifica. Per il Rassina una amara sconfitta che viceversa vede le ranocchie indossare l’incomodo abito di ultimi della graduatoria, ruolo al quale non erano certo abituati visto gli splendori degli anni passati. Ma veniamo alla cronaca.

Al 13’ Detti si invola sulla fascia sinistra e poi manda il pallone dietro per Buonavita che dal limite spedisce di poco sul fondo. Un minuto dopo il Bibbiena si fa vedere grazie ad un cross da destra di Lazzeroni a centro area dove però interviene Vedovini che manda a lato. Ancora gli ospiti in avanti al 15’ con Lunghi che si invola sulla destra e crossa verso il centro dove Lazzeroni intercetta la sfera di testa e la manda di poco sopra la traversa. I rossoblu insistono ed al 18’ dalla trequarti centrale Lazzeroni tira sul portiere biancoverde vanificando una azione che poteva essere sfruttata meglio. Al 19’ il Rassina si fa vedere in contropiede con Terrazzi che però viene fermato in fuorigioco quando era davanti a Casini. Un minuto dopo su ribaltamento di fronte Iacuzio da destra crossa a centro area per Mattesini che colpisce bene di testa ma trova sulla sua strada De Marco che respinge. Al 25’ bella combinazione tra Terrazzi e Detti che riescono ad arrivare a fondo area ma senza però concludere. Ancora Rassina in avanti al 26’ con tiro dal limite di Terrazzi respinto da Casini. Al 40’ ancora i locali in avanti con Boldrini che crossa a centro area per Terrazzi che serve Buonavita il cui tiro manda la sfera alta sopra la traversa. La ripresa ricomincia all’insegna degli ospiti con Lazzeroni che colpisce di testa da centro area ma trova De Marco che intercetta il pallone e libera.Al 48’ cross da sinistra di Lunghi per Lazzeroni che colpisce al volo con pallone che finisce il palo alla sinistra di De Marco e torna in campo. Ancora Bibbiena pericoloso al 53’con Lazzeroni che entra in area e tira trovando ancora un De Marco insuperabile. Il Rassina si rivede al 64’ con Boldrini che entira in area e si libera di due avversari ma perde l’equilibrio e il pallone finisce sul fondo. Un minuto dopo Buonavita innesca ancora Boldrini che tira ma Casini non si fa sorprendere- Il Bibbiena passa in vantaggio al 74’ sugli sviluppi di uno svarione della difesa biancoverde che mette Fata in condizione di servire un buon pallone al neo entrato Cincinelli che effettua un gran tiro a botta sicura spedendo il pallone in rete alla destra dell’incolpevole De Marco. Nel finale il Bibbiena ha l’occasione per raddoppiare all’89’ per un calcio di rigore concesso per fallo su Lazzeroni. Sul dischetto si porta lo stesso giocatore che però angola troppo il tiro e non inquadra la porta. Al 94’ il Rassina sfiora il pari con una bella punizione dalla trequarti destra di Pajo che manda il pallone all’incrocio sinistro dove però arriva Casini che con un guizzo diabolico evita la rete e salva risultato e primato in classifica.