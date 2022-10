Rassina – San Clemente 1 – 1

RASSINA – Finisce in parità (1 a 1) la gara tra Rassina e San Clemente. Un risultato che va stretto alla squadra di casa che ha dominato l’incontro creando numerose azioni da rete e facendo vedere un buon gioco che ha spesso messo in difficoltà gli ospiti. Una gara comunque in salita per i ragazzi di mister Sussi (esordiente nella panchina del Rassina) che al 35’ si sono trovati clamorosamente in svantaggio a causa di un rocambolesco tiro cross di Toninelli che manda il pallone con una traiettoria strana in rete alla sinistra di De Marco. Il Rassina non demorde e crea tante azioni da rete senza mai riuscire a finalizzare al meglio la netta superiorità nei confronti degli avversari.

Quando tutto sembra deciso in pienio recupero al 50’ arriva il meritato pari su un cross in area di Detti che trova la pronta deviazione in rete del neo entrato Chini. Un bel goal che garantisce al Rassina un punto prezioso per il morale e la classifica. Ma veniamo alla cronaca. Al 5’ Tonielli da destra area effettua un tiro che trova la risposita di De Marco che respinge. Sul pallone arriva Merlini che tira alto sopra la traversa. Il rassina replica al 9’ con Guizzunti che dalla trequarti centrale tira con Iacopetti che intercetta il pallone Il Rassina insiste ed al 14’ su punizione di Pajo la sfera lambisce di poco la traversa. I biancioverdi insistono ed al 18’ Detti va sulla destra e tira con il portiere che para in due tempi. Altra azione insidiosa al 22’ con Boldrini che lancia bene sulla sinistra dove Terrazzi è pronto al tiro ma la sfera viene respinta da Nuti e l’azione sfuma. Al 25’ Guizzunti serve Boldrini che tira a girare con pallone che lambisce il palo alla destra di Iacopetti. Al 32’ Boldrini vince un contrasto sulla fascia destra entra in area e spara alto di poco sopra la traversa.

Il Rassina insiste ed al 33’ Terrazzi dalla trequarti manda la sfera a lambire il montante sinistro della porta del San Clemente. Dopo una totale assenza in fase offensiva, il San Clemente clamorosamente passa in vantaggio al 35’ con rea un tiro cross di Tonielli dalla sinistra che crea una traiettoria strana che manda il pallone in rete alla sinistra di De Marco. Una doccia fredda per il Rassina che al 40’ sfiora il pareggio con Terrazzi che dalla trequarti sinistra manda il pallone a sfiorare il palo alla destra del portiere. Nella ripresa al 7’ punizione dalla trequarti di Pajo con pallone che viene colpito da Razzoli e termina fuori. Al 10’ Dattile effettua un bel cross da destra per Detti che tira al volo ma sivede ribattere il tiro da un difensore. Ancora Rassina al 23’ con boldrini che innesca Terrazzi che non riesce però a concludere perché chiuso da Butti.

La squadra ospite si fa viva al 32’ con un tiro da centrocampo di Toninelli che costringe De marco alla deviazione in angolo. Due minuti dopo Rassina vicino al pari grazie a Detti che serve un buon pallone a Dattile che effettua un tiro a girare che impegna severamente Iacopetti. In pieno recupero al 47’ Dattile serve a centro area un buon pallone per Chini che manda sul fondo. E’ la premessa per il pari che arriva al 50’ . Detti crossa un bel pallone verso centro area dove Chini prende l’ascensore e di testa gira il pallone in rete alla destra di Iacopetti. Un pareggio meritato che arriva in piena zona Cesarini.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE E

RASSINA – SAN CLEMENTE 1 – 1

Reti: 35′ Tonielli Luca (S.C.) – 95′ Chini (R)

RASSINA: De Marco, Menchini, Pajo, Di Sorbo(5’st Dattile), Razzoli, Vedovini, Detti, Guizzunti, Boldrini (5’st Bartoletti), Gjolekaj (32’st Chini) Terrazzi

A disposizione: Goretti, Agostini, Ouldamri, Andreini, Caddeo, Contemori

All. Andrea Sussi

SAN CLEMENTE: Iacopetti, Renzi, Tonielli A., Nuti, Dedisti (17’st Righini), Butti, Vangelisti, Ciullini, Merlini (17’st Castelvecchi), Tonielli L.(45’st Siino) , Donadi (37’st Mannozzi)

A disposizione: Nocentini, Siino, Cattani, Cepele, Bracaglia, Nuti.

All. Leonardo Bartolozzi

Arbitro: sig. Matteo Bruni sez. Siena