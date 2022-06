Reggello, scuola: “Sostenibilità del Pianeta”

di Laura Privileggi

L’Istituto Paritario “Regina Mundi” è una scuola parificata e paritaria che comprende due ordini scolastici: la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria e si trova nel Comune di Reggello Frazione di Matassino in provincia di Firenze.

Quest’anno con la classe 5° Primaria è stato affrontato il delicato tema della “Sostenibilità del pianeta” nell’ambito del progetto “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi appartenenti all’ONU.

Abbiamo intervistato la Direttrice Scolastica Gloria Corsi soddisfatta ed orgogliosa dei suoi ragazzi e dell’impegnativo tema che hanno affrontato tutti insieme:

“I ragazzi e le ragazze hanno sostenuto nei giorni dell’8 e 9 giugno un piccolo esame di fine percorso” racconta la Direttrice Scolastica Gloria Corsi, insegnante di italiano e matematica della classe.

“Hanno affrontato in classe il delicato tema della sostenibilità del pianeta, studiando la Risoluzione Onu e scegliendo in autonomia un obiettivo, tra i 17, da approfondire e portare come tesi di fine percorso scolastico ai docenti e familiari”.

“Siamo stati onorati di aver avuto la possibilità, nell’ultimo giorno di scuola, di avere incontrato in videoconferenza Lorenzo Lubrano, ingegnere meccanico ed ideatore del progetto “RIVER CLEANER“, ideato nel 2019 a fronte di progetti universitari nati per preservare la salute degli ambienti marini. Il progetto è anche un’importante Start-Up della Regione Toscana ed è nato per raccogliere la plastica dai fiumi grazie ad un impianto posizionato su una sponda del fiume, che consente la raccolta dei rifiuti in modo completamente automatizzato ed il loro trasporto al piano stradale, 24 ore su 24, ad emissioni zero” Molte le domande dei piccoli ragazzi della scuola elementare Regina Mundi che hanno rivolto al referente del progetto durante l’interessantissima videoconferenza. “Speriamo che possa essere di auspicio per i loro percorsi scolastici futuri, e che possa aiutarli a migliorare il mondo”.