La Falciai festeggia in grande i 60 anni di attività

La società aretina è diventata negli anni un punto di riferimento per tante famiglie aretine e accorreranno numerosi alla celebrazione del 60esimo anno di attività.

Il pubblico non solo potrà ammirare tutte le atlete Falciai, dalle piccolissime alle esperte ginnaste agoniste che anche quest’anno hanno gareggiato nel campionato di Serie A, ma avrà la possibilità di farsi incantare da un’ospite speciale: Alexandra Argiugiuculese, atleta tel team Italia del gruppo sportivo dell’Aeronautica militare, che per l’occasione arriverà nella nostra città e si esibirà davanti al pubblico aretino, contribuendo a trasformare la serata in un favoloso spettacolo.

Emozione per l’evento tra tutti gli addetti ai lavori e tra le ginnaste, vogliose di vedere in pedana la propria beniamina. “Alexandra Argiugiuculese ha rappresentato l’Italia alle ultime olimpiadi, è una ginnasta di grande carisma, sempre coinvolgente durante le sue performance. Sarà un piacere e un’emozione averla ospite alla nostra festa e una grande opportunità per le nostre atlete poterla ammirare dal vivo” – commentano in casa Falciai – “avremo il privilegio di avere con noi anche il gruppo sbandieratori della città di Arezzo, che ci porterà in atmosfera Giostra, e tanti altri ospiti, autorità, allenatori del passato e ginnaste che hanno scritto la storia della nostra società”.

Un appuntamento quindi da non perdere quello organizzato dalla società ginnastica Falciai, che si svolgerà sabato 11 alle ore 20.30 al palasport D’Agata di Arezzo.

