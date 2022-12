“Renzi come i parlamentari che prendono soldi dal Qatar”. E il senatore querela Travaglio

“Che differenza c’è tra Renzi che prende i soldi dall’Arabia Saudita per parlar bene di un regime di tagliagole e i parlamentari europei che prendono soldi dal Qatar per parlar bene di un altro regime di tagliagole?”. La provocazione arriva da Marco Travaglio, ieri sera in su Otto e mezzo su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano rispondeva alla domanda di Lilli Gruber sulla questione morale della sinistra italiana in relazione allo scandalo delle mazzette in Europa.

La differenza? Travaglio dice: “Che uno fa fattura perché siede in Senato, che è l’unico luogo al mondo dove un parlamentare può prendere soldi da uno stato estero, mentre gli europarlamentari non possono fatturare perché lì quelle cose non si possono fare lecitamente e quindi devono prendere le valigie i sacchi…”.

Il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, per tutta risposta “ha dato mandato ai propri legali di agire in giudizio contro il signor Marco Travaglio per la diffamazione contenuta nella trasmissione Otto e Mezzo di ieri sera”, si legge in una nota di Italia Viva.

