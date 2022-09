Riapertura distretto socio sanitario Alberoro

Venerdì 6 settembre, alla presenza del Sindaco Gianni Bennati, del Consigliere delegato Sonia Donati e dell’Arch. Comunale Ilaria De Andreis, è stato definito l’accordo con la AUSL 8 alla presenza del Direttore Territoriale Dott. Evaristo Giglio, della Operation Manager Dott.ssa Cristina Donati, dell’Infermiere Coordinatore Fiorina Zanni, nonché del Geom. Andrea Tiezzi, per la riapertura del Distretto Socio-Sanitario delle località di Montagnano-Borghetto-Alberoro.

Dopo alcuni anni di assenza del servizio, la nuova sede sarà costituita da Punto Prelievi, Ambulatorio Infermieristico, Medico di Medicina Generale, Assistente Sociale e Punto Amministrativo.

Sono state svolte approfondite ricerche per individuare locali adatti, tenendo altresì conto delle esigenze della stessa AUSL (locale di almeno 100 mq dotato di tre bagni), ed è stato quindi individuato l’immobile che ha avuto l’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria.

La struttura individuata è sita nel Centro di Alberoro, in Via Don Riccardo Aguzzi n. 83 (ex Banca Etruria), in prossimità anche di idoneo parcheggio.

L’apertura è prevista entro la fine del corrente anno.

Un grande risultato per tutta la nostra Comunità.

Viva Monte San Savino.