Riconoscimenti ad aziende cortonesi al Premio Fedeltà al lavoro e sviluppo economico

Sono sei le aziende cortonesi che ieri sera hanno ricevuto il Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Le eccellenze produttive della città di Cortona spaziano nei vari campi, dall’internazionalizzazione, all’innovazione, dall’imprenditoria femminile a quella giovanile, fino all’impegno imprenditoriale.

«È stata una serata ricca di emozioni – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – le nostre aziende dimostrano giorno dopo giorno di essere innovative, creative e professionalmente capaci e non è da meno il loro lato etico. Premiare ben sei aziende cortonesi è stato per me un onore e credo che il lavoro di tutte le imprese contribuisca allo sviluppo e al progresso della nostra comunità. L’amministrazione comunale ne esce anch’essa rinforzata, ora è il momento di fare squadra e di stare uniti. Un grazie va a tutti gli imprenditori cortonesi, premiati e non, le nostre realtà sono un’eccellenza e pertanto dobbiamo riconoscere ogni sforzo profuso».

A ricevere il premio sono state Terretrusche e Giromagi per la categoria internazionalizzazione, MB Elettronica per innovazione – digitale impresa 4.0, Body Line per l’imprenditoria femminile, Emanuele Meucci per le imprese giovani e Alberto Sandrelli per l’impegno imprenditoriale.